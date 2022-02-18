МЧС до 2030 года планирует получить 32 воздушных судна и более 900 беспилотников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. План переоснащения МЧС России новой техникой предусматривает поставку 32 воздушных судов до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Программой технического переоснащения до 2030 года предусмотрена поставка в МЧС России 32 воздушных судов, а также 902 беспилотника. В этом году планируется поставка восьми воздушных судов - самолета Бе-200 и семи вертолетов, а также 217 беспилотников различных типов, что позволит повысить эффективность реагирования сил и средств МЧС России на ЧС, в том числе и в Арктической зоне Российской Федерации", - сказали в министерстве.

В настоящее время на вооружении МЧС стоят 23 самолета и 61 вертолет. Они дислоцированы на 25 аэродромах. Только с начала этого года авиация ведомства совершила 919 полетов, также применяются 464 беспилотника различных типов.

За год авиация МЧС выполняет около 15 тыс. полетов. В прошлом году было перевезено 20 тыс. человек, доставлено 18,7 тыс. тонн грузов. При тушении пожаров выполнено 6,89 тыс. сливов воды, благодаря чему не допущено распространения огня на 54 населенных пункта. Также 35 раз доставлялась гуманитарная помощь общей массой 123,5 тонны.