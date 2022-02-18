В Петербурге семьям погибших в результате медицинского инцидента выплатят 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выделит материальную помощь в размере 1 млн рублей семьям погибших в результате медицинского инцидента в консультативно-диагностическом центре № 1. Пострадавшие также получат компенсации 500 тыс. и 300 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о 23 пострадавших после рентгеноскопического обследования органов ЖКТ. Три пациента, проходившие через процедуру, умерли, предположительно, из-за использования контрафактного препарата. Проверяется информация о еще нескольких погибших.

"На основании доклада межведомственного оперативного штаба губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о выделении дополнительной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагностическом центре № 1. Постановлением губернатора Санкт-Петербурга семьям погибших будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будет выплачено 500 тыс. рублей. При установлении причинения вреда здоровью - 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших.

В консультативно-диагностическом центре в Выборгском районе Петербурга, по версии следствия, при рентгеноскопических исследованиях использовался запрещенный препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В рамках этого дела задержан и арестован главврач медцентра Евгений Попов.

Комитет по здравоохранению Петербурга установил всех пациентов, которым 24-25 января выполнялись рентгеноскопические исследования в клинико-диагностическом центре и организовал для них обследование. Также организована проверка медицинских организаций города на применение запрещенного вещества при рентгене.