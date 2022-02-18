Правоохранители проводят следственно-оперативные действия в Минздраве Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные действия начались в пятницу днем в Министерстве здравоохранения Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области.

"Участие наших сотрудников в следственных действиях подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подробности пока не раскрываются.

В пресс-службе УФСБ России по региону добавили, что в следственно-оперативных действиях также принимают сотрудники управления.

В пресс-службе Минздрава области рассказали ТАСС, что работа министерства идет в штатном режиме. "Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - отметили там.

По данным местных СМИ, внимание силовиков могли привлечь закупки медицинской техники.