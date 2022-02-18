Путин отметил вклад Геральдического совета в становление символов государственности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Геральдический совет при президенте РФ внес значимый вклад в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина участникам конференции, посвященной 300-летию учреждения и 30-летию восстановления государственной геральдической службы.

"Отрадно, что 30 лет назад для укрепления исторической связи времен и поколений, формирования и реализации единой государственной политики в сфере геральдики был образован Геральдический совет при президенте Российской Федерации. За прошедшие годы он внес значимый вклад в создание соответствующей нормативной базы, в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования", - говорится в послании Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Конечно, отмечу творческую, кропотливую деятельность совета, направленную на развитие и совершенствование региональной символики нашей многонациональной страны, в которой в полной мере отразились богатейшие ратные и созидательные традиции народа и его самобытная культура, первозданная красота российской природы", - указывается в поздравлении главы государства.

Путин отметил, что совет проводит большую методическую и просветительскую работу, и выразил уверенность, что его члены будут и впредь добросовестно трудиться и успешно решать поставленные задачи.

Государственная геральдическая служба была учреждена 20 февраля 1992 года как самостоятельное управление Комитета по делам архивов при правительстве России. Ее руководителем стал хранитель коллекции знамен и военной графики Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов (с августа того же года - заместитель директора Эрмитажа по научной работе). 22 декабря 1992 года постановлением правительства служба была преобразована в Управление геральдики Государственной архивной службы России (Росархив).