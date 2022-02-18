В МГУ пройдет первый форум ректоров вузов России и Польши

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первый форум ректоров университетов России и Польши пройдет в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова с 2 по 5 марта, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

"С 2 по 5 марта Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова будет принимать I Форум ректоров университетов Российской Федерации и Республики Польша. Российскую делегацию возглавит президент Российского союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, польскую сторону представит президент Конференции ректоров академических школ Польши, ректор Силезского технологического университета профессор Аркадиуш Менжик", - говорится в сообщении.

В рамках форума руководители крупнейших вузов обменяются видением текущего состояния и перспектив научно-образовательного сотрудничества. Главными темами станут вопросы развития академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей в условиях пандемии, создание новых и функционирование существующих совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов и развитие молодежного сотрудничества. Кроме того, польским коллегам представят московский международный рейтинг "Три миссии университета".

"Мы с уважением относимся к нашей общей истории в сфере образования и просвещения, помним о той роли, которую сыграли польские мыслители, ученые, литераторы в развитии отечественной науки и культуры", - отметил Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что у двух стран много точек соприкосновения, на их базе "возможно расширение пространства сотрудничества".

В 2021 году с российским участием прошли форумы ректоров Японии, Таиланда, Узбекистана, стран Арабского мира. В 2022 году состоится II Форум ректоров университетов России и Великобритании. Также запланированы встречи ректоров России и Египта, Кубы, США, 4 октября в МГУ стартует Форум ректоров Арктического университета в рамках председательства России в Арктическом совете.