Эксперт назвал Краснодар одним из самых быстрорастущих городов в Европе

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения свидетельствуют о том, что Краснодар является одним из самых быстрорастущих городов в Европе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге директор Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Павел Спирин.

По предварительным данным переписи, в 2021 году численность населения Краснодара достигает 1,7 млн человек. В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек.

"Мы сейчас по предварительным итогам переписи понимаем, что Краснодар становится третьим городом в России, по сути - это южная столица России. Мы понимаем, что Краснодар - это самый быстро растущий город в европейской части не только России, но и в целом Европы", - сказал Спирин.

Он отметил, что проектирование нового микрорайона в краевом центре на 300 тыс. жителей будет вестись с использованием новых подходов, в том числе к дизайну, материалам и точкам притяжения.

В свою очередь, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков отметил, что на стадии проектирования также учли вопросы инженерной и социальной обеспеченности нового микрорайона.

"Глубоко проработаны вопросы, связанные с обеспечением территории водопотреблением, энергетикой, газоснабжением и ливневой канализацией. Было проработано зонирование территории. <…> Данный документ является продолжением стратегии развития города Краснодар и предусматривает ряд объектов, кроме объектов жилищного назначения, которые связаны и с объектами экономики, и социальной жизни самого города", - сказал он.

В северо-восточной части Краснодара в районе поселков Знаменский и Новознаменский планируется строительство нового микрорайона на более чем 300 тыс. жителей.