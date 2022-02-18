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Минпросвещения планирует упростить процедуру подачи документов в детсад

Ведомство хочет избавить родителей от необходимости сбора дополнительных документов в бумажном виде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения намерено упростить процедуру подачи документов в детский сад, избавив родителей от необходимости сбора дополнительных документов в бумажном виде, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Минпросвещения разработало законопроект, который внесет изменения в закон "Об образовании РФ". Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2022 года в региональных информационных системах в части персональных данных будут обрабатываться не реквизиты свидетельства о рождении ребенка, а сведения о государственной регистрации его рождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в региональных информационных системах доступности дошкольного образования осуществляется обработка персональных данных, в том числе реквизитов свидетельства о рождении ребенка, которое выдается в бумажном виде исключительно по желанию заявителя. Это создавало определенные сложности для родителей, добавили в министерстве.

"Каждый родитель должен иметь возможность без лишних сложностей и максимально комфортно записать ребенка в детский сад в то время, когда ему удобно. Новый документ дает такую возможность: он снимет с родителей необходимость сбора дополнительных документов в бумажном виде", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Согласно данным министерства, по состоянию на 1 февраля 2022 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в РФ составляет 96,24%, для детей в возрасте от полутора до трех лет - 96,34%, а от трех до семи лет - 99,57%.

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