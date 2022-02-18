Губернатор Заполярья предложил создать программу строительства учреждений профобразования

КИРОВСК /Мурманская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать в России федеральную программу строительства учреждений среднего профессионального образования (СПО), выпускники которого сейчас наиболее востребованы в стране.

"Давайте вспомним, когда в стране был построен современный колледж? В 1960-е годы. А выпускник СПО сейчас в стране более востребован, чем выпускник с высшим образованием. Мы обязаны сегодня работать над тем, чтобы запустить программу строительства новых современных и высокотехнологичных колледжей и СПО", - сказал Чибис на выездном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, которое проходит в Кировске Мурманской области в пятницу.

Губернатор отметил, что также необходимо распространить программу модернизации и капитальных ремонтов, которая работает в школах и детских садах, на колледжи.

Предложение главы Мурманской области поддержала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Мы активно отстаиваем идею о том, чтобы появилась отдельная федеральная программа, такая, как есть по нашим школам и детским садам. Касательно оборудования определенные шаги сделали, но все что касается зданий, сооружений, общежитий, они, как правило, постройки 1950-1960-х годов. Здесь мы ваши сторонники, ваши фразы звучат в унисон с теми предложениями, которые озвучивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко", - сказала она.

В Кировске проходит выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Тема заседания - "Профориентация обучающихся как эффективный инструмент обеспечения экономики субъектов Российской Федерации востребованными квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)".