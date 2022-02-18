В Калмыкии с 21 февраля полностью отменили карантин в школах и училищах

ЭЛИСТА, 18 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калмыкии отменило карантин, введенный 24 января из-за вспышки гриппа и ОРВИ для старшеклассников и обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Карантин вводился в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ среди детей. Ученики начальной школы в Калмыкии приступили к занятиям в очном формате после карантина 11 февраля.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) с 21 февраля, введенные постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 24 января <…> : в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия для 5-11 классов; в организациях среднего профессионального образования всех форм собственности Республики Калмыкия", - говорится в документе за подписью главного государственного санитарного врача Джангара Санджиева.

В республике сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. За истекший период в регионе отмечается превышение эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу среди взрослого населения. Среди детей отмечается стабильное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, регистрируемая заболеваемость ниже эпидемических порогов на 67-83% в соответствующих возрастах.