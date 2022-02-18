Деятельность украинской организации "Свободный Идель-Урал" признали нежелательной в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность украинской неправительственной организации "Свободный Идель-Урал". Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов 16 февраля в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Громадьска органiзацiя "Вiльний Ідель-Урал" ("Свободный Идель-Урал", Украина)", - сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этой украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. "Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - добавили в ведомстве.