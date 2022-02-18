Все учебные заведения Новгородской области подключат к скоростному интернету в 2022 году

ТАСС, 18 февраля. Все учебные заведения Новгородской области до конца года будут иметь доступ к скоростному интернету. Об этом в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Андрей Никитин

"В планах - до конца года подключить все учебные заведения региона к скоростному интернету. Реализация таких разных проектов позволит жителям не только звонить и использовать доступ к интернету, но и откроет дополнительные возможности для обучения, а также повысит уровень безопасности", - написал он по итогам встречи с директором филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что по первому этапу федерального проекта "Единая цифровая образовательная среда" 62 школы уже обеспечили системами видеонаблюдения и безопасным Wi-Fi с локальной сетью. До конца 2022 года эти же возможности для обучения появятся еще в 159 образовательных заведениях.

В 2022 году в регионе также установят 19 новых вышек связи, по восьми из них уже определены места локации. В отношении остальных с местом будут определяться с учетом готовности муниципальных властей, а также мнения граждан. "В итоге никто без мобильной связи не останется. Но вопрос приоритетов должен быть плотно связан с желанием самих людей, их запросов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В сотрудничестве с "Ростелекомом" в Новгородской области в 2021 году также запустили пилотный проект, связанный с созданием системы мониторинга гидрологической обстановки. Никитин отметил, что регион ежегодно сталкивается с проблемами наводнений. Соответствующие технологии уже используются для мониторинга в Окуловском, Любытинском, Крестецком, Демянском районах. В 2022 году компания рассмотрит возможность расширить проект на Старорусский и Новгородский районы.