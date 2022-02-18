В "Яндекс.Переводчик" добавят аварский язык

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Языки народов Дагестана добавят в "Яндекс.Переводчик" в честь 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Первым станет аварский язык, на котором говорил сам поэт, сообщил ТАСС в пятницу врио министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов.

"В рамках посещения центрального офиса компании "Яндекс" в Москве ознакомился с рядом разработок, в том числе обсудили образовательные проекты "Яндекс.Лицей", "Яндекс.Практикум", "Яндекс.360". В ходе встречи с директором по продвижению образовательных инициатив в органах власти Дмитрием Растворовым договорились о возможности добавления языков народов Дагестана в "Яндекс.Переводчик". Первым станет аварский язык", - сказал Буганов.

Столетие поэта

Столетие со дня рождения Гамзатова будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента РФ утвержден оргкомитет.

Ранее глава региона Сергей Меликов пригласил президента Владимира Путина на празднование юбилея поэта. По словам Меликова, приезд Путина в республику поднимет статус праздничных мероприятий "и еще раз покажет всему миру, что Гамзатов - общепризнанный поэт великой России".

Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.