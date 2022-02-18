Эксперт: около 2,5% страдающих наркоманией в России составляют подростки до 17 лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 200 тыс. людей находятся под наблюдением в наркологических диспансерах в России, примерно 5 тыс. из них - подростки от 15 до 17 лет. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ "ФМИЦПН им. В. П. Сербского" Минздрава России Татьяна Клименко.

"У нас под диспансерным наблюдением находится порядка 200 тыс. лиц, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков. Из них примерно 5 тыс. - это подростки от 15 до 17 лет", - сказала она.

Клименко также отметила, что латентность проблемы среди подростков выше, чем среди взрослых. По ее словам, подростки и их родители часто замалчивают проблему и не обращаются за наркологической помощью на ранних этапах. "Поэтому вполне можно допустить, что проблема даже хуже, чем она регистрируется статистикой", - добавила она.