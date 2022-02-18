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Пандемия COVID-19
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В ЛДПР сообщили, что Жириновский восстанавливается после коронавируса

В партии отметили, что "прогресс очевиден"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса, он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

"Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты", - говорится в сообщении.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. В понедельник в пресс-службе министерства сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЛДПРПандемия COVID-19
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