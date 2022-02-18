Калининградский суд оставил без рассмотрения коллективный иск по QR-кодам

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Калининградский областной суд оставил без рассмотрения коллективный административный иск о признании незаконным введения областными властями системы QR-кодов о вакцинации против нового коронавируса из-за пандемии в 2021 году, сообщили ТАСС в суде.

"Коллективный административный иск сегодня оставлен без рассмотрения, поскольку в производстве суда уже находилось административное дело об оспаривании тех же положений (пункты 7, 7.1, 7.2) того же нормативного правового акта (постановление правительства области 134). Дело было рассмотрено областным судом, но решение не вступило в законную силу. Повторно обжаловать те же положения нельзя в соответствии с законодательством", - сообщили в облсуде.

Собеседник агентства уточнил, что в январе в суд с административным иском о признании незаконным введения системы QR-кодов обратился Юрий Шитиков [руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия"]. Суд рассмотрев иск пришел к выводу, что решение региональных властей было продиктовано эпидемической обстановкой и являлось правомерным. Кроме того, на момент рассмотрения иска часть требований по сертификатам о вакцинации уже отменили. На этом основании 4 февраля в удовлетворении иска было отказано. Новый коллективный иск повторяет уже рассмотренный и отклоненный, отметил представитель суда.

Система QR-кодов вводилась в области поэтапно с 8 октября 2021 года. Она действовала для предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, гостиниц. С 1 февраля областные власти отменили обязательное предъявление сертификатов о вакцинации против нового коронавируса для посещения торговых центров и общепита. До 1 марта система сохраняется для посещения музеев, концертных площадок, массовых мероприятий и заселения в места массового проживания.