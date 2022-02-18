В МЧС сообщили, что весеннее половодье в Приамурье будет схоже с параметрами прошлых лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления МЧС по Амурской области оценивают модель весеннего половодья в регионе как схожую с моделью прошлых лет. Вскрытие рек прогнозируется в середине апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Оценивая предварительную модель весеннего половодья 2022 года, с учетом погодных и гидрологических условий можно предположить, что его прохождение не будет существенно отклоняться от параметров аналогичных периодов прошлых лет", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова.

В информации правительства региона, вскрытие рек ожидается со второй декады апреля. Исходя из многолетних наблюдений, наибольшая вероятность образования ледовых заторов может произойти на пяти участках реки Амур и на одном участке реки Уркан.

"Главным управлением МЧС по Амурской области совместно с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области сформирована оперативная группа для проведения противопаводковых мероприятий на реках", - добавили в пресс-службе правительства области.

Кроме того, муниципалитетам даны указания проверить готовность пунктов временного размещения граждан и материальных резервов, обследовать гидротехнические сооружения, систему оповещения населения, заблаговременно определить места проживания маломобильных граждан. "Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова обратила внимание на своевременное формирование запасов дезинфицирующих средств для профилактических и противоэпидемических мероприятий. Для сохранности дорог в период паводков планируется создание комиссии, которая выработает меры по ограничению движения на дорогах", - добавили в пресс-службе правительства региона.

В 2021 году в Амурской области в период летнего паводка пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб.