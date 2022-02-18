В МОЭК объяснили, почему москвичи получили увеличенные счета за тепло в январе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Часть жителей Москвы получили большие январские счета за теплоэнергию из-за значительной разницы между температурами отопительных периодов 2020 и 2021 годов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК).

"Поскольку температура наружного воздуха в отопительный период 2021 года оказалась значительно ниже аналогичных показателей 2020 года, то потребление тепла превысило объем потребления 2020 года. В 2021 году МОЭК выставляла и подписывала с управляющими компаниями (УК) акты по потреблению 2021 года. В свою очередь УК выставляли жителям платежи на основе объемов потребления по 1/12 [части] 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, после годового акта сверки за 2021 год получилась разница в объемах и произведенных оплатах. Это и есть "досчет разницы", которую МОЭК выставляет в адрес управляющих компаний, а УК - в адрес жителей.

"В ситуации, когда разница между температурами отопительных периодов соседних годов - 2020 и 2021 - оказалась слишком большой, то и корректировка, проведенная в соответствии с законодательством, оказалась значительной - в среднем, с учетом повышения тарифа с 1 июля 2021 года, она составила 25% от годового потребления 2020 года", - сообщили в МОЭК.

Там добавили, что в соответствии с законодательством сфера расчета конкретных начислений жителям находится в ведении управляющих компаний. Некоторые частные управляющие компании механически перенесли всю сумму корректировки в январские счета, выставляемые жителям.

Разница в платежках

"Оплата тепла жителями регулируется правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011, которыми определяется порядок расчетов за коммунальные услуги между управляющими компаниями и жителями. В Москве, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов, расчеты за тепло ведутся по "принципу 1/12". Он установлен постановлением правительства Москвы от 29.09.2016 N 629-ПП", - пояснили в компании.

При этом в конце расчетного года в адрес УК со стороны ресурсоснабжающей организации предусмотрено проведение корректировки стоимости ресурса до стоимости фактического объема поставленной в многоквартирный дом тепловой энергии за текущий календарный год. А в отношении жителей управляющая компания должна произвести корректировку в течение первого квартала.

"То есть в текущем году УК оплачивает поставщику тепла - и житель оплачивает УК - потребление тепла каждый месяц в размере 1/12 от прошлого года, а в конце года делается корректировка", - уточнили в МОЭК.

При этом для того, чтобы платежи населения не увеличивались резко зимой и можно было оплачивать услугу равными частями, распределив финансовую нагрузку в течение года, правительством столицы было принято решение о равномерном расчете платы за коммунальную услугу по отоплению.