Утилизация бытовых отходов в России в январе превысила 7%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 40% бытовых отходов отправлено на обработку в январе, а на утилизацию - 7,2%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) со ссылкой на данные регионов.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В январе 2022 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 40%, на утилизацию - 7,2%. Доля направленных на захоронение ТКО составила 82,6%. Здесь мы не учитываем Москву, Орловскую область и Еврейскую автономную область, так как не получили данные от этих регионов в срок", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, в 2021 году были введены предприятия по сортировке и переработке отходов в Белгородской, Брянской, Иркутской, Московской, Ростовской и Сахалинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2022 году новые мощности создаются в Приморском и Пермском краях, Брянской, Ленинградской, Московской, Тульской областях.

При этом регионами с наибольшей долей обработки отходов стали Московская, Калужская, Тамбовская, Костромская области, Камчатский край, Калмыкия, Ставропольский край, Адыгея, Тюменская область, Новгородская область. Самая высокая доля утилизации отмечена в Московской, Мурманской областях, Камчатском крае, Ульяновской области, Красноярском крае, Адыгее, Калужской области, Ставропольском крае, Удмуртии, Костромской области.

"Выполнение показателей федерального проекта, в том числе на 2022 год, неразрывно связано с наличием соответствующей инфраструктуры в регионах. До настоящего времени мощности по обработке ТКО не созданы в ряде регионов, например, в Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Республике Хакасия", - добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.