В Петербурге введут диспансеризацию для собак-поводырей с 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Диспансеризация собак-поводырей будет проводиться в Петербурге за счет средств из городского бюджета. Соответствующий раздел в государственном задании появится в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Петербурге начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

"В Санкт-Петербурге есть группа людей, у которых у членов семьи есть собаки-поводыри. Сейчас проводятся расчеты, не в этом году, но в 2023 году обязательно должен появиться раздел "Диспансеризация собак-поводырей". И за счет средств бюджета эта небольшая группа животных будет проходить ежегодную диспансеризацию", - сказал он.

Сейчас в городе таких собак очень мало, поэтому финансирование диспансеризации для них не станет большой нагрузкой для бюджета. Для таких собак предусмотрена федеральная субсидия - около 20 тыс. рублей в год на все необходимые ветеринарные процедуры. Андреев отметил, что этой суммы недостаточно, и диспансеризация за счет средств из городского бюджета поможет хозяевам.

Андреев напомнил, что 2022 год объявлен в Петербурге Годом заботы о животных. Круглые столы, выставки, акции, посвященные животным, будут проходить в течение всего года. Так, в мае запланированы мероприятия в рамках "Ночи музеев", а в сентябре состоится конференция, посвященная вопросам профилактики бешенства.