Песков заявил, что в РФ приветствуют мигрантов, но борются с нелегальной миграцией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Борьба с нелегальной миграцией в России требует особого внимания властей, поэтому данная тема обсуждается на уровне руководства страны. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мигранты - это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты - это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей", - сказал представитель Кремля.

В четверг президент РФ Владимир Путин высказался по теме нелегальной миграции на заседании коллегии МВД, а на пятницу у секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева запланировано совещание по ситуации в Уральском федеральном округе, главной темой которого также будет ситуация в сфере миграции.

Как отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов, "совершенно естественно, что эта тема обсуждается на подобном высоком уровне".