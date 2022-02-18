В Швеции не будут вводить запрет на браки между двоюродными родственниками

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции не намерено запрещать браки между лицами, состоящими в двоюродном родстве. Об этом в интервью Sveriges Radio в пятницу сообщил министр юстиции и внутренних дел Морган Юханссон.

"На деле это означает запрет взрослым людям на брак со своими избранниками и избранницами. Если кто-то кого-то к чему-то принуждает, то это уже криминализировано. Поэтому на этом мы и остановимся", - пояснил он.

Против такого подхода выступают партии "Шведские демократы" и "Либералы", считающие, что брак при двоюродном родстве следует запретить, поскольку он является частью культуры чести и клановой культуры. Они потребовали от правительства криминализировать его. Однако в кабинете министров заявили, что рассматривать этот вопрос там не собираются.

По словам Юханссона, правительство сделало уже достаточно для борьбы с проявлениями культуры чести и клановой культуры.

"Мы ввели запрет на выезд тех, кого хотят принудительно выдать замуж, у нас есть строгое законодательство в отношении браков с детьми, мы ужесточили наказание за все преступления чести. И это то, как мы решаем эту проблему", - отметил он.

В Швеции запрещены браки между родителями и детьми, а также между прямыми братьями и сестрами. Если речь идет о сводных братьях и сестрах, то на их союз возможно получить разрешение. В отношении брака между лицами, находящимися в двоюродном родстве, никаких ограничений в Швеции не существует.