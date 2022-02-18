Минздрав ФРГ считает, что пик заражения омикрон-штаммом в стране пройден

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах полагает, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в стране пройден, однако предупредил о появлении в ФРГ нового подвида данного варианта вируса (BA.2). Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

"Я думаю, что мы прошли пик волны [заболеваемости], вызванной "омикроном", - отметил Лаутербах. - Однако следующий вариант уже проникает в Германию: омикрон подвида BA.2". При этом он добавил, что порядка 15% инфицированных заразились именно этим штаммом, который, по мнению министра, более заразен, чем предыдущий подвид. Вместе с тем глава Минздрава ФРГ подчеркнул, что в настоящее время наибольшее число летальных исходов наблюдается среди лиц в возрасте от 70 до 80 лет. По этой причине, по словам Лаутербаха, по-прежнему важно защищать эти группы населения.

Кроме того, министр напомнил о необходимости прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, высказавшись за введение обязательной иммунизации для всех жителей старше 18 лет. "Новой волны [коронавируса] осенью можно избежать, если будет введена всеобщая вакцинация и будут использоваться препараты (в форме таблеток) против коронавируса", - подытожил Лаутербах, указав, в частности, на эффективность препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer.

Ранее Лаутербах прогнозировал, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Германии произойдет 15 февраля. Причем наибольшая нагрузка на систему здравоохранения ФРГ, по мнению министра, придется на период с 1 по 15 марта. Глава Минздрава Германии также полагает, что текущий уровень вакцинации населения слишком низок для достижения эндемической ситуации. В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы федеральных земель согласовали план постепенного смягчения ограничительных мер, которые действуют в стране из-за пандемии коронавируса. Так, к 20 марта будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение медицинских масок.

Эпидемиологическая ситуация в Германии пока остается довольно сложной. По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 220 048. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 13 255 989 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 120 992. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 1371,7.