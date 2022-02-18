Грызлов: в условиях пандемии надо быстрее решить задачу роста благосостояния граждан

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает, что в условиях введенных из-за пандемии ограничений необходимо как можно скорее решить задачу повышения благосостояния россиян и снижения социальной напряженности. Такое мнение он выразил в пятницу в приветствии участникам дискуссионной площадки Центра социально-консервативной политики "Переход к устойчивому развитию: консервативный взгляд".

"Общество достаточно остро переживает ограничения, на которые вынужденно пошли наши власти в условиях пандемии. Сократились реальные доходы людей, снизилась деловая активность в ряде отраслей, медицинское сообщество, образование социальная сфера испытывает большую нагрузку", - сказал Грызлов.

По его словам, в этой ситуации "необходимо как можно скорее осуществить поиск путей и способов реализации задачи роста благосостояния граждан и снижения социальной напряженности в обществе".

"И здесь роль дискуссионных площадок как никогда высока. В ходе дискуссий и выработки предложений необходимо учесть все позиции общественных сил, особенно это касается институтов, занятых развитием и совершенствованием общественно значимых проектов, массовых коммуникаций, науки и культуры. Учет всех мнений, умение предложить обществу те решения, которые будут поддержаны лидерами общественного мнения, - наша общая прямая задача", - подчеркнул глава высшего совета единороссов.