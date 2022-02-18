Власти Ненецкого АО отменили решение о переводе из-за ковида 30% сотрудников на удаленку

ТАСС, 18 февраля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) отменили введенное ранее ограничение о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, власти разрешили возобновить служебные командировки по территории региона, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО по итогам заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.

"В ходе заседания участники штаба смягчили несколько антиковидных мер. В частности, снято ограничение на служебные командировки в села округа, при этом работодателям рекомендовано направлять своих сотрудников в отдаленные населенные пункты только в случае острой необходимости. Также принято решение отменить обязательную норму для работодателей о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Теперь она носит рекомендательный характер", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря ранее принятым мерам удалось снизить нагрузку на амбулаторное звено. "В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, поэтому мы должны придерживаться определенных мер. Введение послаблений не означает, что сейчас все должны поехать по селам в командировки. Если есть острая необходимость, нужно ехать. Нормы должны носить рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба слова губернатора НАО Юрия Бездудного.

По информации окружного Департамента здравоохранения, эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе "по-прежнему остается напряженной, но стабильной". В сутки в НАО регистрируют от 90 до 130 случаев заболевания. По словам главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар, благодаря активному тестированию на коронавирус выявляемость заболевших происходит на ранних этапах, в связи с чем в округе практически нет тяжелых пациентов и больных пневмонией.