Более 100 экологических нарушений выявили общественники Росприроднадзора в 2021 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Почти 370 общественных инспекторов Росприроднадзора выявили в 2021 году более сотни нарушений природоохранных законов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Общественной палаты России.

"В настоящее время статус общественного инспектора имеют 368 человек, которые в 2021 году направили 99 материалов, по которым подтвердились факты нарушения природоохранного законодательства. С участием общественных инспекторов Росприроднадзором проведено 35 контрольных (надзорных) мероприятий. По подтвердившимся материалам выявлено 117 нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды. Лица, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности", - заявила председатель координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате России Елена Шаройкина, чьи слова приводятся в сообщении.

Общественная палата и Росприроднадзор намерены расширять полномочия общественных экологических инспекторов. В настоящее время у них отсутствует преимущественное право по охране окружающей среды по сравнению с обычными гражданами; не предусмотрено их участие в проверках, проводимых надзорными органами; не предусмотрен как механизм защиты от злоупотреблений со стороны экологических инспекторов, так и порядок их защиты.

"Все это находится в работе Минприроды, будут внесены соответствующие документы, определяющие работу общественных экологических инспекторов в области охраны окружающей среды", - заявил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Секретарь координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате России Татьяна Честина предложила Росприроднадзору внести поправки в законодательство для придания юридической силы заключению общественной экологической экспертизы. Кроме того, МВД России предложено создать федеральное управление экологической безопасности и отделов по раскрытию экологических преступлений в территориальных органах. Следственному комитету общественники предложили создать отделы по раскрытию преступлений в части экологии и эпидемиологии, сотрудничать с экоактивистами, создать рабочую группу по контролю за случаями преследования экоактивистов.