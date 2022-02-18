В Якутии презентовали первое в РФ приложение для чтения книг на национальных языках

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Презентация первого в РФ мобильного приложения для чтения и прослушивания аудиокниг на национальных языках состоялась в Якутске. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"AyarBook - первое приложение для чтения на национальных языках в РФ. Разработка мобильного приложения была начата в 2020 году при помощи резидента ИТ-парка Якутска, компании "Квантум", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильное приложение обеспечит доступ к электронным книгам и аудиокнигам, выпускаемым региональным издательством. "Приложение ориентировано не только на взрослую аудиторию, но и на читателей молодого возраста. Любители чтения всего за пару кликов на смартфоне в любой момент и в любом месте могут пользоваться мультиязычной библиотекой с изданиями на якутском, русском и на языках коренных народов Севера", - добавили в министерстве.

В приложении в настоящий момент доступно около 500 электронных и более 60 аудиокниг, более 100 из них доступны бесплатно без подписки. Для оформивших подписку пользователей предоставляется доступ к электронной библиотеке издательства. Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.