Более половины свердловских семей, получивших маткапитал, направили его на покупку жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Более половины семей Свердловской области, распорядившихся материнским капиталом в 2021 году, направили его на покупку или строительство жилья, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по региону Ольга Шубина. По ее словам, всего средства маткапитала использовали за год более 50 тыс. семей, объем перечислений составил 14 млрд рублей.

"Из них 25 тыс. семей, что составляет практически 50%, направили средства на погашение кредитов на приобретение или строительство жилья. Девять тысяч использовали материнский капитал на приобретение жилья без использования кредитных средств", - сообщила Шубина. Еще 8 тыс. семей направили средства на образование детей, также 8 тыс. семей получили за счет материнского капитала ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка.

Всего с начала действия программы в 2007 году в регионе выдано 375 тыс. сертификатов на получение материнского капитала, уточнила Шубина. Его размер в 2021 году составлял 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

Кроме того, в 2021 году новые ежемесячные выплаты начали получать 63 тыс. жителей Свердловской области - это женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, и неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет, имеющие низкие доходы. Величина выплат для этих категорий составила в регионе соответственно 5 983 и 5 925 рублей в месяц.

Шубина также отметила, что в 2021 году количество обращений, поступающих в отделение фонда в режиме онлайн, превысило три четверти от общего объема. "Количество заявлений, поданных <...> именно через электронные сервисы, по сравнению с 2020 годом - там было 75% от общего число поданных - в 2021 году составило 83,9%. Будем наращивать эти темпы, поскольку это очень удобно", - сказала Шубина.