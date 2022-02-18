Защита ректора "Шанинки" Зуева подала ходатайство об изменении ему меры пресечения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Защита ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева подала ходатайство об изменении ему меры пресечения и просит избрать ему в качестве такой меры личное поручительство. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Кравченко.

"За Сергея Зуева готовы поручиться 266 человек, о чем они предоставили свои ходатайства. Среди них член СПЧ академик Александр Асмолов, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ректор ГИТИС Григорий Заславский, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, руководитель фонда "Вера" Анна Федермессер и многие другие общественные деятели, ученые и работники образовательной сферы. Эти 266 ходатайств поданы следователю одновременно с нашим ходатайством о смягчении меры пресечения", - сказал он.

По словам адвоката Зуева Сергея Севрука, состояние его здоровья продолжает ухудшаться. "Вчера я встретился с ним в СИЗО и зафиксировал у Сергея Эдуардовича новые симптомы, указывающие на прогрессирование его опасных для жизни заболеваний", - пояснил адвокат.

По мнению защитников, оказать надлежащую помощь в условиях изолятора Зуеву нельзя. "Гражданских врачей туда не допускают. Я считаю, что следствие должно выпустить Сергея Зуева из СИЗО, чтобы сохранить ему жизнь и здоровье", - считает Кравченко.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает. Позднее она была переведена под домашний арест.