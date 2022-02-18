На Урале число участников обучения по программам Worldskills выросло в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Бесплатное обучение по программам Worldskills охватит более 1 тыс. человек в Свердловской области в 2022 году, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент информационной политики региона, что в 2021 году в Свердловской области началось бесплатное обучение по программам Worldskills, которое охватило более 700 человек.

"Мы продолжаем эту практику, она показала свою состоятельность. Этот уровень подготовки сегодня позволяет нам еще больше совершенствовать систему подготовки кадров, и поэтому мы эту практику продолжаем. Более 1 тыс. человек планируем включить в этот процесс по компетенциям, которые сегодня востребованы в рамках чемпионата [Worldskills Russia]", - сказал он.

По словам Биктуганова, в этом году в Свердловской области с 12 по 18 февраля проходит десятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Участие в нем принимают более 1,2 тыс. человек по 98 компетенциям основной группы и 32 компетенциям юниорского состава.

Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". В 2021 году в чемпионате Свердловской области приняли участие более 800 человек по 85 компетенциям основного состава и 16 компетенциям юниорской группы.