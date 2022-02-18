На Урале получили поддержку АСИ два проекта помощи людям с тяжелыми заболеваниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Два проекта Свердловской области по снижению числа отказов от детей с синдромом Дауна и повышению качества жизни людей с инвалидностью получили поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Агентство стратегических инициатив РФ одобрило к сопровождению два свердловских проекта. Это практика по снижению отказов от детей с синдромом Дауна организации "Я могу! Я есть! Я буду!" и "Социальный кластер" ассоциации "Особые люди", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что руководитель АСИ Светлана Чупшева посетила Свердловскую область в ноябре прошлого года, где встретилась с общественниками. Ей рассказали об опыте по повышению качества жизни людей с синдромом Дауна и их семей - за пять лет работы в Свердловской области система позволила снизить уровень отказов от детей с такой патологией с 75-80% до нуля.

Лидер проекта - мама четырех сыновей, двое из которых с синдромом Дауна, директор организации "Я могу! Я есть! Я буду!" Татьяна Черкасова. В 2016 году она вместе со свердловским клинико-диагностическим центром "Охрана здоровья матери и ребенка" и московским благотворительным фондом "Даунсайд Ап" разработала проект документа о действиях врачей, сообщающих о синдроме Дауна. Сейчас этот приказ обязателен к исполнению в медучреждениях. В соответствии с ним, например, результаты скрининга о подозрениях на заболевание сообщают врачи не женских консультаций, а подготовленные специалисты центра перинатальной диагностики, после чего родителям предлагают психолога.

Внедрение практики не предполагает дополнительных расходов и осуществляется путем перераспределения имеющихся ресурсов, отметили в департаменте. Для реализации требуется сильная некоммерческая организация, с помощью которой можно регулировать процессы и делать мониторинг, а также отзывчивое медицинское сообщество.

Проект "Социальный кластер" - это первая в России двухуровневая кластерная платформа, ориентированная на повышение качества жизни людей с инвалидностью Свердловской области. Офлайн-вариант платформы - это социальные центры помощи и поддержки, онлайн-вариант - интернет-портал, где будет собрана информация обо всех услугах и возможностях для социальных пособий и выплат. В проект "Социальный кластер" уже включились 14 городов области.