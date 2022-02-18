Сады и скверы в Петербурге закрыли из-за шторма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии городских парков из-за циклонического вихря "Иления". Порывы ветра в пятницу достигают 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Комитет по благоустройству в пятницу закрывает городские сады, парки и скверы на время шторма для безопасности горожан. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в Петербурге сегодня достигают 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на время непогоды недоступными для горожан оказались Таврический, Лопухинский, Румянцевский сады, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой и многие другие. В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств. Бригады садовников готовы оперативно выполнить уборку деревьев, упавших из-за ветра. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивают 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.

Кроме того, в Гатчине Ленинградской области из-за штормового предупреждения временно закрыли для посещения Гатчинский парк и парк "Сильвия". "При посещении Приоратского парка и парка "Зверинец" просим быть внимательными и соблюдать осторожность: возможно падение деревьев", - говорится в сообщении музея-заповедника "Гатчина" на его странице во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что с вечера четверга до 19:00 пятницы в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с.

Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, 18 февраля погоду в городе будет формировать тыловая, холодная часть уходящего на северо-восток циклонического вихря "Иления". В Петербурге сохранится облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в снег, образуется гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.