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Пандемия COVID-19

Ожидание результатов ПЦР-тестов сократилось на Ставрополье до суток

Объем исследований в регионе вырос в 1,5 раза

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Перевод ПЦР-лабораторий на Ставрополье на круглосуточную работу позволил увеличить объем исследований в 1,5 раза и уменьшить время ожидания результата до суток. Об этом сообщил журналистам замминистра здравоохранения края Иван Кошель.

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"В 1,5 раза увеличено количество тех исследований, которые по факту могут выполнять ПЦР-лаборатории. Врачи и лаборанты практически круглосуточно находятся на рабочем месте. Те усилия, которые они прикладывают, позволили сократить ожидание результатов ПЦР-тестирования до одних суток", - сказал он.

Ранее результаты ПЦР-исследований в крае в среднем появлялись в течение двух-трех дней. После появления в регионе штамма коронавируса "омикрон" в январе 2022 года ПЦР-лаборатории края перевели на круглосуточный режим работы из-за высокой загрузки.

"Есть единичные жалобы на поздний результат ПЦР-тестирования, по каждой такой проблеме мы стараемся связаться с пациентом и максимально ускорить решение его вопроса", - отметил Кошель.

Диагностические исследования на Ставрополье проводят 30 медицинских учреждений. С начала пандемии лаборатории края провели более 3,7 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки выполнено 15 024 теста.

Общее число заражений коронавирусом с начала пандемии на Ставрополье достигло 170 331, выздоровели 145 287 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях с начала пандемии умерли 6 669 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 570 пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 366 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 20%.

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