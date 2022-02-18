Количество площадок для выгула собак в Подмосковье планируют увеличить вдвое

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество площадок для выгула домашних животных планируют увеличить в два раза в Московской области в ближайшие два года. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"На конец 2021 года в городских округах Московской области было открыто более 50 новых площадок для выгула домашних животных. В ближайшие два года их количество планируется в общей сложности увеличить в два раза. Места, где будут построены новые площадки, администрации городских округов также согласовывают с жителями", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в настоящее время в Подмосковье насчитывается около 130 площадок.

В региональном парламенте напомнили, что в прошлом году Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области, которые предусматривают штрафы за нарушения правил выгула домашних животных. Изменения вступили в силу 25 июня 2021 года. За это время в Подмосковье рассмотрено 274 административных дела и наложено штрафов более чем на 540 тыс. рублей. "Больше всего штрафов - это 295 тысяч рублей - было выписано за выгул собак без намордника и поводка. Еще более 200 тыс. - за нападение собаки на человека с причинением вреда здоровью. Также были штрафы за нахождение животного на детских площадках, территориях школ и детских садов. Меньше всего штрафов выписали за то, что хозяин не убрал за своим питомцем в общественном месте", - приводятся в тексте слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергея Керселяна.