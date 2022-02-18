Петербург передал знамена Великой Отечественной войны семи областям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Центральный музей Вооруженных сил Петербурга передал 12 боевых знамен из своего фонда в субъекты Российской Федерации. Решение передать реликвии музеям семи регионов принято по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, передает ТАСС в пятницу.

"Боевые знамена воинских частей, переданные сегодня, дополнят экспозиции музеев, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны, что, несомненно, внесет весомый вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения будущих защитников Отечества", - рассказал ТАСС командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

В Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль" (Московская область) передано Боевое знамя 64 отдельного зенитного артиллерийского ордена Александра Невского дивизиона и Боевое знамя 403 пушечного артиллерийского полка. В Тульское музейное объединение отправится Боевое знамя 217 танкового Рижского ордена Суворова полка и Боевое знамя 291 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Рязанская область получила Боевое знамя Рязанского пулеметного училища, а музейно-выставочный центр Тамбовской области - Боевое знамя Тамбовского пулеметного училища. Нижегородская область приняла Боевое знамя 422 мотострелкового орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка. Брянский государственный краеведческий музей сможет экспонировать у себя Боевое знамя 111 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

В Ленинградской области, в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда", будет храниться Боевое знамя 288 стрелковой Дновской дивизии. В Петербурге, в Доме офицеров Западного военного округа, - Боевое знамя 108 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Еще два экспоната остались в Военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи. Речь идет о Боевом знамени 34 Перекопской Краснознаменной ордена Суворова дивизии и Боевом знамени 9 отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. Представителям регионов также были переданы грамоты Президиума Верховного Совета СССР.