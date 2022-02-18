В ГД считают, что образовательные платформы должны навести порядок в сфере онлайн-коучинга

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Образовательные онлайн-платформы должны навести порядок в сфере коучинга, исключительно на законодательном уровне проблема не может быть решена. Такое мнение в пятницу высказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Стало известно, что наведением порядка в сфере платного онлайн-коучинга займется межфракционная рабочая группа. Но исключительно на законодательном уровне решить эту проблему невозможно. Первые шаги в этом направлении должны сделать образовательные платформы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, люди должны понимать, что качественное онлайн-образование возможно только на специализированных площадках, потому что "бизнес-тренеров нужно искать не в соцсетях, а на специализированных платформах". Он отметил, что "именно поэтому от индустрии онлайн-образования сегодня нужна активная позиция по противодействию" недобросовестным бизнес-тренерам, ведь это сегодня "главная угроза, которая дискредитирует всю отрасль".

Горелкин напомнил, что положительных примеров взаимодействия в российской IT-сфере становится все больше. "Это и антипиратский меморандум, меморандум против фейков, альянс по защите детей в цифровой среде. Российский EdTech тоже должен прийти к внутреннему согласию, чтобы реализовать запрос общества на качественное образование без каких-то подводных камней. Мы поддержим любой формат, который будет эффективным. Хоть альянс, хоть меморандум", - заключил он.

Участие профсообщества

Как отметил ТАСС замглавы комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников ("Единая Россия"), разработка закона, регулирующего деятельность определенного профсообщества, без его участия вряд ли будет эффективна. "Само сообщество профессионалов формулирует правила игры на рынке. От деятельности шарлатанов страдают прежде всего сами специалисты", - подчеркнул он.

"При попытке привязать лицензию только к образованию мы наткнемся на одну очень большую проблему. Получение, например, соответствующего образования и диплома психолога - это только старт профессионального пути. Специалисту важно расти личностно, нарабатывать практический опыт, общаться в экспертном кругу, постоянно повышать свою квалификацию", - заявил он.

Ситников отметил, что попытка ввести запрет на такую деятельность приведет к тому, что она "уйдет в подполье". "Надо уделить внимание повышению компетенций не только специалистов, но и самих клиентов. Сегодня мало кто понимает, чем занимаются специалисты различных модальностей, чем отличается бизнес-консультант от коуча, психолог от ментора. При этом востребованность этих услуг растет, и пандемия ее усугубила", - добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") сообщила ТАСС, что в палате обсуждается вопрос создания реестра недобросовестных бизнес-тренеров, чьи курсы и занятия не имеют практической ценности.