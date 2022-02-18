Власти Петербурга за год подали 18 исков о ремонте к пользователям зданий "Треугольника"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) в течение 2021 года подал в Арбитражный суд и Ленинский районный суд города 18 исковых заявлений к пользователям зданий с требованием выполнить работы по сохранению объектов бывшего завода "Красный треугольник", где в четверг произошло обрушение части стены. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе КГИОП.

"В отношении пользователей объекта КГИОП в 2021 году составил 34 протокола об административных правонарушениях, в результате рассмотрения которых Ленинским районным судом назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 550 000 рублей. Кроме того, в 2021 году в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга комитет предъявил 18 исковых заявлений о понуждении выполнить работы по сохранению объекта и взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда", - сказали в пресс-службе.

В КГИОП отметили, что после поступления информации об обрушении части стены лицевого корпуса здания, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия "Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник" (80 производственных корпусов, соединенных переходами)", комитетом организованы контрольные мероприятия, по результатам которых "будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности вплоть до уголовной".

Здание завода "Треугольник" признано памятником промышленной архитектуры. Комплекс находится в исторической промышленной зоне Петербурга на набережной Обводного канала. В общей сложности он насчитывает около 150 корпусов. Сам завод был основан в 1860 году и стал первой в России фабрикой по производству резины. До своего банкротства в 2002 году завод, получивший в советское время название "Красный треугольник", производил широкий спектр резиновой продукции, от автомобильных шин до подошвы для кед.

В заброшенных производственных цехах периодически случаются инциденты. В частности, в ноябре прошлого года обрушилась крыша одного из корпусов. Ранее в феврале 2020 года и в апреле 2019-го на "Красном треугольнике" произошли два пожара.

В результате обрушения стены, которое произошло в четверг, пострадала прохожая, она доставлена в больницу. "По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.