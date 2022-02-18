На Байкале открылась самая протяженная в Иркутской области ледовая переправа

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Самая протяженная в Иркутской области ледовая переправа, проходящая по льду озера Байкал и соединяющая остров Ольхон с материком, открылась в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня на озере Байкал введена в эксплуатацию ледовая переправа Куркут - Иркутская губа, соединившая остров Ольхон с материком. Ее протяженность 11,8 км", - говорится в сообщении.

На лед разрешили выезжать транспортным средствам массой не более четырех тонн. Выезд более тяжелого транспорта может привести к разрушению переправы и провалу автомобиля. Запрещено выезжать за ограничительные вешки из-за большого количества трещин и торосов.

Традиционно сделано две полосы, ширина каждой - 20 м, между ними разрыв в 10 м. Движение по ледовой трассе круглосуточное, допустимая скорость - 10 км/ч, о чем водителей информируют специально установленные знаки. Ежедневно специалисты будут проверять состояние дороги и льда, измерять его толщину. Переправа будет функционировать, пока позволит ледовая обстановка. В 2021 году она закрылась 26 марта, в 2020 году - 20 марта.

В 2022 году переправа открылась на неделю позже, чем в предыдущие два года. Ее подготовку затрудняла сложная ледовая обстановка на Байкале.

Байкал - самое глубоко озеро на планете, включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира чистым и прозрачным льдом, на февраль-март приходится пик зимнего туристического сезона. Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Летом между материком и островом курсируют паромы, а в период, когда лед не окреп - суда на воздушной подушке.