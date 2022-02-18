Приставы снимут ограничения с автопарка Моргенштерна оплаты штрафов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы снимут ограничения с рэпера Алишера Моргенштерна, которые касаются использования его автомобилей, после оплаты задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"В соответствии с федеральным законом "Об исполнительном производстве" в целях понуждения должника к исполнению исполнительного документа судебным приставом-исполнителем может быть вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его имущества. Запрет на совершение регистрационных действий не является мерой принудительного исполнения, носит обеспечительный характер и направлен на сохранность имущества должника до исполнения им требований исполнительного документа. После оплаты [Моргенштерном] задолженности в полном объеме судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о снятии данного ограничения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее адвокат музыканта Сергей Жорин уточнил ТАСС, что задолженность рэпера перед приставами он уже оплатил. Как сообщалось, за нарушения правил дорожного движения на Моргенштерна были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тыс. рублей, а также наложены ограничения на имущество музыканта, в том числе на его автомобили.