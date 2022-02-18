Три фестиваля казачьей культуры пройдут в Тюменской области в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Проведение трех крупных фестивалей по развитию казачьей культуры запланировано в Тюменской области на 2022 год. Об этом сообщила ТАСС и. о. председателя комитета по делам национальностей региона Екатерина Николаенко.

"В 2022 году запланированы следующие мероприятия: областной фестиваль казачьей культуры "Благовест" (свыше 2,5 тыс. человек, пройдет в августе) <...>, фестиваль фольклорного народного творчества "Наследники Ермака" (свыше 300 человек, пройдет в сентябре в Тобольске) <...>, фестиваль-конкурс "Сибирская казачка" (планируется на июль). <...> Также пройдет ежегодный "День матери-казачки" в декабре", - сказала Николаенко.

В фестивале казачьей культуры "Благовест", приуроченном ко Дню памяти атамана Ермака Тимофеевича, примут участие коллективы и солисты учреждений культуры, школы искусств, центров развития Тюменской области, а также казаки ХМАО, ЯНАО, Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, Казахстана. "Наследники Ермака" соберут любителей казачьего фольклора со всей Тюменской области, а на фестивале-конкурсе "Сибирская казачка" молодые казачки продемонстрируют мастерство приготовления казачьей кухни, творческие номера и лучший казачий костюм.

Как добавила Николаенко, формат мероприятий определяет совет атаманов Отдельского казачьего общества в соответствии с эпидситуацией в регионе.

По данным управления Министерства юстиции региона на 1 января 2022 года, в Тюменской области проживает 1 526 казаков. На территории региона зарегистрировало 18 казачьих обществ.