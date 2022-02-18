В регионах Центральной России объявили предупреждение о сильном ветре

ТАСС, 18 февраля. Синоптики распространили предупреждение о ветре с порывами до 15-20 м/с, мокром снеге и дожде, которые ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Воронежской, Белгородской, Ивановской, Смоленской областях. Информация об этом опубликована на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

Ветер с порывами до 15-20 м/с до конца суток 18 февраля прогнозируется в Брянской, Орловской, Рязанской областях, 19-20 февраля - в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Смоленской областях.

"С 06:00 19 февраля до 18:00 20 февраля под влиянием западного циклона местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, 19-20 февраля в регионе местами возможен мокрый снег, дождь, воздух в дневные часы прогреется до плюс 6 градусов. "На понедельник мы ожидаем местами небольшие осадки, тоже в виде мокрого снега и дождя, но ветер уже немножко стихнет до 6-11 м/с", - сказал собеседник агентства.

Порывы ветра до 12-18 м/с, по данным местных гидрометцентров, 19 февраля ожидаются во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Тамбовской - до 13 м/с.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 19-20 февраля влияние на погоду в ЦФО окажут атмосферные фронты циклона с центром над северо-западом европейской территорией России. В округе пройдут осадки: мокрый снег, дождь, преобладающая температура воздуха ночью - от плюс одного до минус четырех-пяти градусов, днем - от нуля до плюс пяти-шести градусов.