Осужденный условно брат Навального уехал на Кипр

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Брат блогера Алексея Навального Олег в сентябре 2021 года после осуждения на условный срок скрылся на Кипре. Это следует из материалов дела о замене ему условного срока на реальный, оглашенных в пятницу в Люблинском суде Москвы.

"Навальным был приобретен билет с вылетом 4 сентября 2021 года по маршруту Москва - Республика Кипр, сведений о его возвращении на территорию РФ нет", - огласил материалы судья Владимир Кузнецов.

Суд в пятницу в отсутствие Олега Навального начал рассмотрение ходатайства ФСИН о замене ему условного срока на реальный.

Представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный в связи с тем, что им не исполняются должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм. Как сообщил ТАСС адвокат Никас Параскевов, ходатайство ФСИН было подано после того, как Олег Навальный перестал отмечаться в правоохранительных органах как осужденный на условный срок.

Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призвал людей участвовать в несогласованной акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вину он не признал.