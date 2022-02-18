Учения по пресечению теракта провели на урановом предприятии Росатома

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Командно-штабные учения по пресечению возможного террористического акта проведены в Курганской области на уранодобывающем предприятии АО "Далур" (входит в урановый холдинг "АРМЗ" ГК "Росатом") при участии представителей Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщила в пятницу пресс-служба АРМЗ.

По замыслу учений, группа условных террористов при пособничестве работника компании заложила на его территории самодельное взрывное устройство (СВУ) и захватила заложников. "Условные заложники освобождены, террористы обезврежены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, согласно легенде мероприятия, при плановом обходе территории предприятия работники ведомственной охраны обнаружили подозрительный предмет, по внешним признакам напоминающий СВУ. Место обнаружения было оцеплено, создан оперативный штаб, на объект прибыли службы экстренного реагирования, в границах ближайших к АО "Далур" населенных пунктов введен режим контртеррористической операции. "В ходе переговоров "преступники" выдвинули заведомо невыполнимые требования и угрожали жизням заложников. С учетом анализа оперативной обстановки было принято решение о проведении боевого мероприятия", - отметили в компании.

Всего в учениях приняли участие свыше 200 представителей территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и других силовых структур Кургана и Курганской области

АО "Далур" расположено в Далматовском районе Курганской области. На его долю приходится около 20% добываемого в России урана.