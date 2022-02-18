Более 1 тыс. самарских семей улучшат жилищные условия за счет соцподдержки

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области окажут в 2022 году соцподдержку более 1 тыс. семей, которые желают улучшить жилищные условия. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"В 2022 году на обеспечение жильем молодых семей по программе "Молодой семье - доступное жилье" предусмотрено 776,5 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 846 молодых семей. 130 молодых семей получат социальные выплаты в виде компенсаций при рождении ребенка за счет средств областного бюджета на сумму 15,7 млн рублей", - отметили в профильном министерстве.

Еще 65 социальных выплат на сумму 7,2 млн рублей получат семьи в связи с тем, что один из членов семьи достиг возраста 36 лет. Самарские власти разработали отдельную программу "Развитие жилищного строительства в Самарской области", которая включает поддержку семей, где одному из родителей исполнилось 36 лет. Также обязательными условиями являются наличие несовершеннолетних детей, ипотеки для приобретения жилья на территории Самарской области в период участия в программе.

По итогам 2021 года средства на улучшение жилищных условий получили более 1,1 тыс. молодых семей и 66 семей, в которых один из членов семьи достиг возраста 36 лет. Сумма оказанной поддержки в целом превысила 940 млн рублей.

Условия госпрограммы и рекорды

По данным профильного министерства, программа "Молодой семье - доступное жилье" входит в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России". Она рассчитана на молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Также обязательным условием для участия в программе является признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющей достаточные доходы или средства для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. При этом соцвыплату предоставляют в размере 30% от стоимости жилья семьям без детей и 35% - для семей с одним и более ребенком.

В Самарской области рекордные показатели по объему субсидий, выделенных молодым семьям, были зафиксированы в 2020 году, отметили в областном министерстве социально-демографической и семейной политики. Тогда семьи получили беспрецедентную поддержку свыше 1,1 млрд рублей, при этом около 400 млн рублей поступило из федерального бюджета. "Было выделено 1,145 млрд рублей на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 1 487 молодым семьям. На социальные выплаты в виде компенсаций при рождении ребенка было выделено 11,1 млн рублей за счет средств областного бюджета 88 молодым семьям", - отметили в профильном министерстве.

Что касается региональной программы, в 2020 году соцподдержку получили почти 100 семей, в которых одному из членов семьи исполнилось 36 лет. На эти цели выделили 8,9 млн рублей.