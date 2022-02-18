Папа Римский Франциск предостерег от войны "на степях Восточной Европы"

ВАТИКАН, 18 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предостерег от войн, в том числе в Восточной Европе. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с представителями Восточных церквей, передает служба печати Святого престола.

"Мы окружены войнами, и это трагедия. Человечество, которое гордится своими достижениями в науке, философии, многим другим, отступает назад в вопросах мира. Оно чемпион по войнам. Это повод для стыда для всех", - сказал понтифик.

"Мы надеялись, что не придется повторять это в третьем тысячелетии. Но мы видим кровопролитие в конфликтах на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, мощные грозные ветры дуют на степях Восточной Европы, разжигая огонь оружием, оставляя холод в сердцах невинных", - сказал Франциск.

По призыву Папы Римского Франциска 26 января прошел День молитвы за мир на Украине. Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. В четверг в центре Рима прошла многочисленная манифестация в знак поддержки мира на Украине, организованная католической общиной Святого Эгидия, которая обещает продолжать подобные акции.