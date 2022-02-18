Почти на 12% сократилось число наркопреступлений в Подмосковье

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 7,7 тыс. наркопреступлений выявили в Московской области в прошлом году, это почти на 12% меньше показателей 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В Московской области проведен мониторинг наркоситуации, по результатам которого отмечено сокращение числа преступлений по данной тематике. Правоохранительными органами Московской области в 2021 году выявлено 7,7 тыс. наркопреступлений, что на 11,6% ниже уровня 2020 года. Наибольшее количество наркопреступлений зарегистрировано в городских округах Люберцы (600), Балашиха (482), Одинцовский (457), Пушкинский (428), Красногорск (420), Мытищи (385), Подольск (375), Сергиев Посад (308), Химки (262), Орехово-Зуевский (253)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на конец прошлого года за потребление наркотических средств в медорганизациях региона, где оказывают помощь психиатры-наркологи, состояло около 20,8 тыс. человек. Среди них на диспансерном наблюдении находилось более 15 тыс. с диагнозом "синдром зависимости от наркотиков" и порядка 5,7 тысяч с диагнозом "употребление ПАВ с вредными последствиями". Кроме того, среди состоящих на учете около 200 человек - несовершеннолетние. Помимо этого, по данным управления, в 2021 году зафиксировано более 1,3 тыс. смертельных случаев отравления наркотическими веществами.

Также в пресс-службе рассказали, что прошлом году на 6,3% увеличилась раскрываемость преступлений, на 4,2% больше выявлено лиц причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. На 12% сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения.

"В 2021 году ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Московской области улучшилась, но существенно не изменилась. Это говорит о том, что проблема до сих пор существует. Работа по искоренению наркомании в Подмосковье будет продолжена. В этом году также планируется проведение ряда оперативно-профилактических мероприятий и акций, направленных на снижение числа наркозависимых", - процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства - руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.