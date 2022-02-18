Песков: Путин и Лукашенко не бросят переговоры, чтобы посмотреть хоккей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко из-за переговоров в Кремле, скорее всего, не посмотрят полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде, где россияне встретятся со шведами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не думаю, - ответил он на вопрос, посмотрят ли Путин и Лукашенко прямую трансляцию из Пекина. - Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей?"

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле начались около 14:05 мск и продолжаются в настоящее время.

Сборные России и Швеции сыграют за выход в финал Игр в Пекине в 16:10 мск. Ранее в финал олимпийского хоккейного турнира вышла Финляндия, обыграв со счетом 2:0 команду Словакии. А вот сборная Белоруссии пропускает уже третью Олимпиаду подряд - последний раз команда республики играла в 2010 году в Ванкувере.

Президенты России и Белоруссии оба регулярно выходят на лед, в том числе - вместе на товарищеских матчах Ночной хоккейной лиги.