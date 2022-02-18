Мемориальный знак в память о детях Беслана открыли в итальянской школе

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия мраморного мемориального знака в память о трагических событиях в Беслане в 2004 году состоялась в пятницу в школе Scuola di Crocetta в итальянском городе Сардзана. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Генуе, при содействии которого организовали мероприятие, инициатива принадлежит местным властям.

"Мэрия Сардзаны придает этому событию особе значение. Инициатива была широко поддержана жителями города. Ее основная идея - продемонстрировать неприятие терроризма в любых его проявлениях, выразить солидарность близким жертв и пострадавшим, особенно детям", - говорится в заявлении муниципалитета.

"Бесчеловечное преступление террористов со всей очевидностью подтвердило, что терроризм представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, является гнусным посягательством на свободу и саму жизнь человека. Беслан стал своего рода новым измерением этой угрозы. Террористы показали миру, что для них не существует никаких ограничений, никаких моральных запретов", - сказал выступившей на церемонии посол РФ в Италии Сергей Разов.

Дипломат напомнил, что Италия стала первой страной, которая направила в Беслан два самолета с гуманитарной помощью - вещами первой необходимости и медикаментами.

"Уже позже пострадавшие дети, получившие колоссальные психологические травмы, приезжали в Италию на реабилитацию. И итальянский народ принимал их в свои объятия, демонстрируя, что в мире есть любовь, сострадание и взаимовыручка. Мы благодарны итальянцам за то, что они сделали", - сказал он.

Памятный знак, изготовленный в мастерских города Каррара, знаменитого свои мрамором, представляет собой круглую пластину со стилизованным солнцем, лучи которого освещают школьников. Слово "Школа" написано по-русски. Генконсул России в Генуе Мария Ведринская зачитала послание главы Беслана Вадима Татарова жителям Сардзаны.

Нынешняя подобная инициатива не первая в Италии. В 2015 году в городе Кампо-Сан-Мартино под Падуей на севере Италии (область Венето) одна из улиц получила название Дети Беслана. А в прошлом году в северном городе Роверето открыли парк "Дети Беслана". Эта инициатива принадлежала президенту общественной благотворительной организации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. Именно она была одной из первых иностранных организаций, пришедших на помощь после теракта в школе, жертвами которого стали более 300 человек, в том числе 186 детей в возрасте до 17 лет.