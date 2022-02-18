В Музее железных дорог России открыли проект "Путешествие из Петербурга в Москву"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Образовательно-просветительский проект "Путешествие из Петербурга в Москву" открыли в пятницу в Музее железных дорог России, передает корреспондент ТАСС. Он позволяет участниками в интерактивном режиме проделать схематичный путь по знаменитому маршруту и узнать историю Санкт-Петербурго-Московской магистрали.

"Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы "Путешествие из Петербурга в Москву" стало действительно значимым событием и в глазах общественности, и в сердцах людей, которые к нам придут. Нам очень хочется, чтобы каждый посетитель почувствовал вдохновение, азарт, жажду путешествий и, как это случилось у нас, огромное желание изучить нашу страну", - сказала заместитель куратора проекта Валерия Кожевникова.

Межрегиональный просветитительский проект "Путешествие из Петербурга в Москву", разработанный студентами факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ совместно с Музеем железных дорог России, Библиотекой роста и карьеры, а также Государственной публичной исторической библиотекой России и Тверской областной библиотекой им. А. М. Горького, представляет из себя интерактивный квест, воссоздающий ключевые остановочные пункты на пути из Северной столицы в Москву и сопровождающийся конкурсами, фотовыставками, читальными и рисовальными зонами. "Это яркое интеллектуально-развлекательное мероприятие завершает собой юбилейный год, посвященный 170-летию Санкт-Петербурго-Московской магистрали. Мы уверены, что участники узнают много нового и интересного, а наше сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом продолжится", - рассказал директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов.

Мероприятия проекта пройдут в разных городах и на базе разных площадок с 19 по 26 февраля. В день закрытия проекта состоится интеллектуальный квиз, который одновременно пройдет на разных городских площадках и соединит участников нескольких городов.