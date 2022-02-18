Совфед предложил регионам перенять опыт Заполярья в подготовке востребованных кадров

КИРОВСК /Мурманская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации предложил регионам РФ перенять опыт Мурманской области в профориентации и системе подготовки кадров, востребованных работодателями. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подводя итоги выездного заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, которое состоялось в Кировске.

В Мурманской области некоторые крупные компании, действующие в регионе, создают в городах на территориях своего присутствия профильные образовательные программы (профильные классы) с углубленным изучением специализированных предметов, когда будущие сотрудники получают необходимые для работы знания уже со школьной скамьи, а после завершения образования получают работу в компании.

"Мы с учетом специфики комитета науки, образования и культуры концентрировались на государственно-частном партнерстве, которое реализуется в сфере образования, в частности, профтехобразования. Скажу без преувеличения, что именно этот опыт в Мурманской области на передовых позициях. Он опережает те наработки, которые существуют в любом субъекте федерации", - сказал Косачев, отметив, что практики подготовки востребованных для бизнеса кадров в Заполярье будут тиражироваться в другие регионы России.

Как подчеркнул Косачев, этот подход дает результат. "Он заключается в том, что молодые ребята, которые хотят получить образование и профессию и реализовать себя, могли бы это сделать там, где они родились. Вот это удается сделать здесь в Мурманской области. Эта модель сконструирована, апробирована и работает. Главные наши рекомендации в адрес правительства и федеральных министерств заключаются в том, чтобы самым внимательным образом этот опыт изучить, освоить и распространить", - резюмировал он.

По словам Андрея Гурьева - генерального директора ПАО "ФосАгро", чей пример изучили сенаторы, компания с 2013 года занимается созданием на территориях своего присутствия бесшовного образовательного процесса. "Детский сад - школа - спо (среднее профтехобразование - прим. ТАСС), вуз - предприятие, на которое новый сотрудник приходит, обладая своим собственным ментором и возможностью выстроить даже карьерный план, будучи молодым специалистом", - сказал он.

"Чем хорош опыт "Фосагро", что помимо инвестиций в школы, еще идут инвестиции в дополнительное образование, а это уже такая среда, которая меняет качество жизни. Тот советский опыт, когда градообразующее предприятие, отвечающее и вкладывающее деньги в свою территорию, компания "Фосагро" повторяет уже на новых принципах", - сказал по итогам заседания комитета Совфеда губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О заседании комитета Совета Федерации

17-18 февраля в Кировске Мурманской области прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, темой которого стала "Профориентация обучающихся как эффективный инструмент обеспечения экономики субъектов Российской Федерации востребованными квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)".