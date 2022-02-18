Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург из-за непогоды в Мурманске

МУРМАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет, летевший в Мурманск из московского аэропорта Домодедово, ушел на запасной аэродром в в Санкт-Петербурге из-за непогоды. Такое решение было принято экипажем воздушного судна, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта Мурманска.

По данным синоптиков, сейчас в районе аэропорта Мурманск наблюдается ветер около 6 м/с и снег, температура воздуха три-шесть градусов мороза.

"Рейс а/к "Сибирь" 1 229 из Домодедово ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург по решению экипажа в связи с неблагоприятными метеоусловиями", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что аэродром Мурманск открыт, взлетно-посадочная полоса готова к приему самолетов, однако на территории авиаузла продолжается снегопад и дует боковой ветер.